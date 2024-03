AMLO presentará en «Mañaneras» vida de personajes ilustres

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que dedicará un espacio de sus conferencias matutinas a hablar sobre la historia de México y los personajes que la conformaron, quienes dejaron a través de su vida y obra enseñanzas que, aseguró, deben ser aprendidas para entender el presente y construir el porvenir.

«Vamos a empezar con la historia de México. Es que es extraordinaria, es fecunda; ahí están todas las enseñanzas y para los jóvenes va a ser muy importante. Me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser también más ágiles, digo, para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso, para tener tiempo para todo lo demás».

A partir del lunes 4 de marzo, el segmento comenzará con Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, a quien se recuerda por iniciar la independencia y la búsqueda de la justicia.

«Que en todos los pueblos, además de luchar por la independencia, se luche por la justicia, no. Son muy pocos. Hidalgo y Morelos luchaban por la independencia, la justicia. Por eso siempre digo que los mexicanos celebramos, recordamos el grito, el inicio de la independencia. Nadie se acuerda de la consumación porque para los mexicanos es Hidalgo, no Iturbide; es el que la inicia, no el que la consuma. (…) Iturbide lo que quería era ponerse la corona imperial, convertir a México en una monarquía. Hidalgo no, Hidalgo estaba a favor del pueblo. Entonces sobre eso vamos a ir hablando».

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México