Análisis sobre bots contra Sheinbaum y AMLO vincularía a empleada de Coparmex

La edición digital de la revista Contralínea presentó un análisis del consultor independiente Julián Mazoy, que relacionaría a la empresa MW Group con las cuentas bots de la red social Facebook, que están detrás de la «guerra sucia» contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus hijos.

A continuación compartimos una parte de la información que citó el portal sobre la campaña de desprestigio en distintas plataformas de comunicación, que comenzó desde finales del 2023.

Decenas de cuentas bots en Facebook empezaron a surgir en diciembre pasado para impulsar feroces campañas de propaganda negra contra la candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo; contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, así como contra el gobierno de la 4T. Tres de éstas –identificadas como “Plataforma Informativa Mexicana”, “Noticias México” y “Denuncia México”– conectarían con la presidenta del Comité de Difusión de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), Ximena Céspedes Arboleda, revela un análisis del consultor independiente Julián Mazoy.

El estudio indicó que esas tres cuentas, junto con otras decenas de páginas bots que se hacen pasar por espacios informativos, diseminan centenas de mensajes falsos, ataques mediáticos –que usan desde memes hasta videos para posicionar tendencias como las de “narco presidente” y “narco candidata”–, y hasta apología del odio contra la cuarta transformación, su candidata presidencial, el primer mandatario mexicano así como sus hijos.

Empleadas como parte de la estructura de la guerra sucia mediática, las cuentas han recibido patrocinio de varios usuarios, entre los que destaca Euthenics Consulting, empresa conocida en el mercado como MW Group, de la que es socia Ximena Céspedes Arboleda. Uno de esos mensajes que patrocinó es el siguiente: “¡Con razón! La estrategia de ‘abrazos y no balazos’ no era gratis; era para no golpear al crimen. ¡En estas elecciones ni un voto a Morena!”. Esta se hace acompañar por una imagen manipulada de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su playera se lee: “Mi papi es el mejor presidente que ha tenido el narco”.

El anuncio se pagó para circular en Facebook a través de la página “Denuncia México” entre el 14 y 16 de febrero de 2024, por 299 pesos y un alcance de 1 mil usuarios de la red social. De acuerdo con la información que el usuario proporcionó a Meta, se identifica a sí mismo como Euthenics, con dirección en “Calle Dr Erazo, Edificio 153, Ciudad De México, Doctores 06720, Mx”. Esa misma dirección es la que figura en las facturas que MW entregó al Senado de la República por diversos servicios de consultoría que ha prestado entre 2021 y 2023, consultados por Contralínea en el Portal de Transparencia.

Como cualquier persona lo puede corroborar si entra a la llamada “biblioteca de anuncios” de la trasnacional Meta (https://goo.su/uubU ), Euthenics ha pagado miles de pesos para difundir masivamente mensajes en Facebook como el siguiente: “¡A los periodistas los están matando en México! Pero a AMLO y su gobierno poco les importan las vidas de los comunicadores… ¡valiente izquierda que no protege la libertad de expresión!” Este mensaje claramente de corte político se pautó entre el 8 y el 9 de marzo de 2024, en la página “Denuncia México”, con un costo de 399 pesos y alcance de mil personas.

Vía telefónica, Carlos Chávez de Icaza –director de Relaciones Interinstitucionales de MW Group– asegura a Contralínea que su empresa no participa en la guerra sucia, y categóricamente dice que ellos no han pagado por difundir campañas con frases como: “narco presidente” y “narco candidata”.

No obstante, Chávez de Icaza reconoce que la razón social de la empresa es Euthenics Consulting, y que una de las ramas de su negocio es colocar publicidad pagada en redes sociales como Facebook. Pero indica que, si bien es cierto pagan por esas campañas, no son políticas ni de guerra sucia. Consultado por Contralínea acerca de si interpondrían una denuncia penal por suplantación de identidad, toda vez que el nombre de su empresa figura como patrocinador de esas páginas y de campañas que claramente tienen corte político en el actual contexto electoral, dice que probablemente sí, aunque no lo asegura del todo.

Tampoco niega del todo que hayan pautado en las tres páginas identificadas por el análisis de Mazoy –“Plataforma Informativa Mexicana”, “Noticias México” y “Denuncia México”– como parte de las cuentas bots que diseminan propaganda negra contra el gobierno de la 4T: “puede ser, porque yo no llevo esa área de las pautas, sólo me encargo de medios. Pero lo que sí te aseguro categóricamente es que no son campañas de ‘narco presidente’ y ‘narco candidata’, porque no nos metemos a eso”.

Hasta ahora, la trasnacional Meta permite que cualquiera –sin necesidad de que revele su identidad, demuestre que la información que difundirá es verdadera ni detalle el origen del dinero– contrate anuncios de carácter político que buscan incidir indebidamente en las democracias. Y eso ha pasado con las tres cuentas, entre otras decenas de bots, a las que el consultor Mazoy le ha dado seguimiento.

Foto: Archivo El Ciudadano México

