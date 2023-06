Anuncian cartel del Corona Capital, se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hnos Rodríguez

El día de hoy (5 de junio 2023) se reveló el cartel de uno de los festivales más grandes en México, el Corona Capital.

Este evento anual, se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre. Entre los artistas destacados de esta edición se encuentran reconocidos nombres como: Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Este festival se llevará a cabo en los distintos escenarios de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la aldaldía Iztacalco.

Los abonos para los tres días de festival estarán disponibles a partir del 9 de junio en Preventa Citibanamex. Al día siguiente, comenzará la venta general tanto en la taquilla del Palacio de los Deportes como a través de la plataforma Ticketmaster.



Con información de Infobae.