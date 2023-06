Aspirantes de Morena inician giras por la Coordinación de la 4T

Los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T iniciaron este lunes sus giras por territorio mexicano.

El que salga elegido como coordinador sería el eventual candidato de Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

Dichos recorridos por México tienen el fin de conocer las necesidades del pueblo rumbo a los comicios del próximo año.

El excanciller inició su recorrido en un vochito eléctrico, con destino a visitar a su maestra de preescolar, miss Betty.

Marcelo Ebrard informó lo anterior en sus redes sociales desde el vochito que conducía por Insurgentes Sur, en la Ciudad de México.

Justificó que la visita a su maestra era por gratitud, porque no estaría donde está si ella no le hubiera enseñado a leer y escribir.

Además, dijo que en el kínder, ubicado en Coyoacán, se divirtió mucho con el festival de primavera y el Día de las Madres.

«Tuvo un gran impacto en mi formación y por eso la quiero saludar para darle las gracias y darle un abrazo», comentó en sus redes sociales.

Más temprano, Claudia Sheinbaum fue recibida en Veracruz por decenas de personas que le externaron su apoyo.

De paso hacia Oaxaca, Sheinbaum transbordo en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, donde fue recibida por simpatizantes.

“Estamos tomando el vuelo que nos va a llevar a Veracruz, porque nuestros encuentros con el pueblo los iniciaremos en Oaxaca”, informó Sheinbaum, vía Twitter.

El exgobernador tabasqueño y exsecretario de Gobernación empezó sus recorridos por el país en el estado de Jalisco.

Su gira de dos meses y medio inició con una asamblea informativa en Puerto Vallarta.

Estará en la Universidad de Guadalajara y encabezará otra asamblea informativa en la capital jalisciense.

Visitó cuatro santuarios católicos durante el fin de semana, y este lunes inició sus asambleas informativas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El senador con licencia aseguró que las giras que realizará por todo el país las hará con recursos propios.

“Mi asamblea informativa o mi recorrido va a ser muy austero, con mis propios recursos que no son muchos, lo importante es que la gente pueda acudir por su propio pie y que nos escuche. Así es que no haré uso de cantidades que no tengo, tampoco haré uso de recursos que no dispongo”