López Obrador será imparcial en trato a aspirantes de Morena

Andrés Manuel López Obrador pidió a los medios de comunicación que no le pregunten sobre “denuncias” que se hagan contra los aspirantes presidenciales de Morena.

El presidente advirtió que “respetuosamente” no contestará a señalamientos contra los aspirantes para no ser acusado de parcialidad.

“Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a ello, en este caso y también en la elección constitucional”, enfatizó en su conferencia matutina.

“Les pido de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas porque no voy a contestar; ustedes son libres de preguntar, pero no quiero participar y que se sienta que estoy a favor o en contra”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México