Reclama AMLO por no considerar delito grave el robo de combustibles

Ante el incremento de huachigaseo en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del tema en su conferencia matutina.

El presidente López Obrador aseguró que avanza el combate a robo de gas LP, así como de robo de combustible, hasta en un 90 por ciento.

AMLO acusó a jueces de no considerar esta fechoría como delito grave, así como lo estipula la reforma al artículo 19 de la Constitución.

La reforma al artículo 19 incorporó a los siguientes delitos en las faltas que ameritan prisión preventiva de oficio:

“Estamos buscando que se aplique la reforma de considerar delito grave el robo de combustible porque no se está aplicando”, advirtió el presidente.

“Los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen con las mismas trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito, cualquier cosa, cualquier pretexto”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México