Avalan a los nuevos consejeros del Instituto Electoral de Puebla: Rivas, Bonilla y Rodríguez

Puebla, Pue. 26 de octubre 2021. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López como consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) por un periodo de siete años.

Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga fue aprobado por unanimidad; sin embargo, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López fueron electos con ocho votos a favor y tres en contra, en medio de señalamientos por su falta de preparación en materia electoral.

Durante la sesión, el representante de Morena ante el INE, el consejero Mario Rafael Llergo Latournerie, señaló que su partido no acompañaría las designaciones de los aspirantes a consejeros de Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), al considerar que no eran idóneos para desempeñar el cargo.

Destacó que Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga no tiene experiencia en materia electoral; además, que Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López “no cumplen con los principios rectores en materia electoral”.

Las consejeras electorales Beatriz Claudia Zavala Pérez y Carla Astrid Humphrey Jordan se sumaron al señalamiento de la falta de preparación de Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López, al considerar que había mejores perfiles para integrar el OPLE de Puebla, por lo que pidieron que sus votos fuera considerado por separado.

Humphrey Jordan hizo mención de que los perfiles de América Serrano García y Christian Toledo Angüis le parecían más aptos. Ellos habrían sido considerados en caso de que se hubiera cancelado la designación de cualquiera de los tres candidatos.

Para ser consejero se necesita tener conocimientos, no conocidos

El consejero Ciro Murayama, resaltó que el procedimiento de la selección de los aspirantes fue objetivo y abierto; además, está apoyado de otras instituciones ajenas al INE, por lo que pasa ser consejera o consejero de un Organismo Público Local Electoral (OPLE) se necesita comprobar conocimientos en la materia.

“Desde el 2014 el examen de conocimientos de quienes buscan una Consejería lo aplica y califica el Ceneval, a continuación una prestigiada institución de educación superior diseña y evalúa un ensayo escrito. Quiénes no aprueban esos filtros, no llegan a las entrevistas con los consejeros del INE. Para ser consejera o consejero de OPLE se necesita tener conocimientos, no conocidos en los partidos ni entre los consejeros del INE.”

Recordó que la decisión de quienes fueron designados como árbitros locales fue enteramente de las y los consejeros del INE, pues ni los partidos políticos ni los gobernadores en turno tienen atribuciones para imponerle al organismo las designaciones.

“Si algún gobernador presiona una decisión, y no le gusta lo que estamos haciendo, me ratifica en mi convicción de que es una persona adecuada. No estamos para complacer al gobierno en turno.”

¿Quiénes son los nuevos consejeros del IEE?

Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga

El más joven de los consejeros, con 36 años de edad, y quien carece de experiencia electoral, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Michigan. Labora como director de financiamiento, divulgación y difusión del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología; además, es docente en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) desde el 2016.

Fue coordinador de contenidos, evaluación y seguimiento en Televisa del 2010 al 2013. También laboró en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del 2015 a 2018, durante el mandato del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Al dejar ese cargo, laboró en la Coordinación Nacional de Protección Civil en el 2019.

Susana Rivas Vera

Es licenciada en Comunicación y Maestra en Letras Iberoamericanas. Tiene 46 años de edad y por ahora es coordinadora de Comunicación Social de la Junta Local del INE. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diversas áreas en medios de comunicación.

De 2017 a 2019 laboró en el IEE como jefa de oficina, en la extinta Secretaría General de Gobierno (hoy Secretaría de Gobernación) y como coordinadora de redes sociales del 2012 al 2013. También fue subdirectora del Heraldo de Puebla del 2008 al 2011.

Juan Carlos Rodríguez López

De 46 años de edad, es licenciado en Derecho y actualmente es encargado de despacho de la Dirección Técnica del Secretariado del IEE.

Se desempeñó como subdirector jurídico en la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal de 2002 a 2008. También fue director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tehuacán de 2008-2011 durante la gestión de Félix Alejo Domínguez.

Para recibir noticias todos los días, únete a nuestro grupo de WhatsApp dando clic aquí