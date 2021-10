Gobierno poblano, al margen de la nominación de tres consejeros del IEE

Por Marisol Córdoba

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que su gobierno no amenaza ni presiona, ni tendrá injerencia en la nominación por parte del INE de tres consejeros del Instituto Electoral del Estado, organismo autónomo que, a diferencia de gobernadores anteriores, secuestraban y amenazaban a los funcionarios electorales con tal de presionar e imponer.

“Mi gobierno no amenaza, mi gobierno no presiona. No como lo hacían los gobiernos anteriores con sus operadores siniestros. Que no digo nombres, pero ustedes saben a quién me refiero. A quiénes me refiero… los amenazaban, les ponían los ministerios públicos enfrente… así»

«Llegaban inclusive a meterse a las casas de los integrantes de los órganos electorales, como delincuentes para hacerles secuestros exprés. En las noches se metían y los tenían amagados, eso pasaba en Puebla”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador poblano

(conferencia de medios)