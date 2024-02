Áxel ¡al fin dará paseos con nuevo regalo!, una silla de ruedas especial

Georgina Rodríguez Cuevas se trasladó desde el municipio de Libres a la ciudad de Puebla para recibir este 31 de enero una silla de ruedas PCI, que será utilizada por su hijo Áxel de 8 años de edad, quien nació con parálisis cerebral.

Su hijo fue uno de los beneficiados por la entrega de 204 aparatos ortopédicos que se otorgaron desde el Patio Central del Sistema Estatal DIF a beneficiarios provenientes de los municipios de Atempan, Libres, Tehuacán y Puebla.

«Mi niño no camina y no habla, entonces realmente estas sillas son adecuadas para él, porque una normal no le sirve», relató en entrevista para El Ciudadano México la madre de tres hijos, quien estimó que la vida de Áxel va a cambiar con este apoyo, ya que la silla de ruedas convencional que usaba hasta este día no es la adecuada para él, y le dificulta poder hacer muchas cosas, como salir de paseo.

La silla diseñada para personas con la condición de su hijo también le valdrá un ahorro de entre 6 mil a 12 mil pesos a sus padres, ya que estos son los precios por los que se llegan a encontrar este tipo de aparatos, que garantizan una postura correcta para sus usuarios.

Georgina menciona que la crianza de Áxel, quien además es el más pequeño de sus hijos, ha sido difícil para ella y su esposo, pues desde su nacimiento ha requerido de un cuidado especial.

«Desde que tiene un año lo hemos cuidado con su medicamento, lo he llevado a terapias, ahora ya tiene movimiento, porque al inicio estaba rígido, ahora ya tiene movimiento«, contó Georgina, quien dijo que su hijo no acudió a recibir su silla por lo difícil que es trasladarlo.

Aunque reconoce que es complicado tener un hijo con esas condiciones, contar con un esposo que ha asumido su responsabilidad ha sido una de las partes que han hecho más ligera esta tarea. Además, cuenta con el apoyo de sus otros dos hijos, quienes lo llegan a alimentar y hasta hacerse cargo de algunos de sus gastos, por lo que asegura que su situación no es tan complicada como la de otras personas.

No obstante, agradeció que existan este tipo de apoyos para personas que no pueden adquirir con sus propios recursos un aparato ortopédico que les ayude a mejorar su vida.

Foto: Especial/El Ciudadano México

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com