Carolina Negrete, desde la cuadrilla de Xanenetla dignifica a los huehues

A través de la vestimenta, música y danza, Carolina Negrete Romero ha buscado preservar y dignificar la tradición de los huehues desde hace 20 años, con la finalidad de rescatar la verdadera esencia de esta celebración poblana.

Para la integrante de la cuadrilla de Xanenetla, integrada por 40 personas, esta celebración forma parte de una ilusión que a lo largo de los años ha aumentado, la cual está ligada a la representación de su familia, barrio y de su propio estado.

En entrevista con El Ciudadano México, Carolina Negrete compartió que su amor por los huehues comenzó cuando tenía tan sólo seis años, a raíz de que presenciaba los bailes en los que participaban sus padres cuando formaban parte de la cuadrilla de Xonaca. No obstante, fue hasta los 11 años cuando ingresó a bailar oficialmente en la categoría infantil.

PUEBLA, Pue. 1 Marzo 2022.- La cuadrilla Illescas y amigos, durante el cierre de carnaval de Huehues 2022 en el Barrio de Xonaca. //Rafael Pacheco/Agencia Enfoque//

Muchas emociones son las que comenzaba a sentir cuando bailaba, pues además de compartir escenario con sus padres, también lo hacía con su hermano y sus primos, lo que hacía de estos momentos algo inolvidable.

“Tú comienzas a seguir (el ritmo), no hay un patrón, tú adoptas un estilo de baile, yo empecé a ver cómo bailaban los grandes, entonces a partir de eso, ya comienzan tus ganas de querer bailar” Carolina Negrete Romero

Huehue

Al darse cuenta que esto no era un pasatiempo “cualquiera”, adoptó esta tradición y la compaginó con su vida diaria, pues en el resto del año se dedica a impartir clases de inglés.

Asimismo, indicó que esta celebración se la ha compartido a todos sus seres queridos, sobre todo a su esposo, a quien a pesar de que lo conoció fuera de este ámbito, le inculcó el amor a la danza de los huehues, por lo que actualmente, bailan juntos en todos los carnavales, ahora en la cuadrilla de Xanenetla.

Negrete Romero detalló que esta tradición conlleva mucha dedicación y dinero, pues anualmente invierte hasta 5 mil pesos, debido a que cada año adquiere vestimenta nueva, que incluye vestido, sombrero, mascara y accesorios.

Explicó que cada cuadrilla cuenta con alrededor de 12 danzas, cada una con su nivel de complejidad, pero para ella, la más significativa es “la muñeca”, debido a que fue la primera que bailó cuando era niña.

La integrante de la cuadrilla de Xenenetla, precisó que el carnaval de los huehues comienza un domingo previo al miércoles de ceniza, por lo que en este 2024 comenzarán el 3 de febrero en el Festival de Huehues, organizado por el Ayuntamiento de Puebla, mismo que recorrerá todas las calles del Centro Histórico. Posteriormente, participarán todos los fines de semana de febrero.

Inculcar la tradición de huehues a su hija es su objetivo

Carolina Negrete comentó que ha sido testigo del interés que su hija tiene por bailar, pues le ha expresado el gusto que ha desarrollado por ver bailar a sus padres en diversos carnavales.

No obstante, indicó que por el momento no puede incluirla a la cuadrilla, debido a que aún no tiene la edad apta para hacerlo, pues debido a que está pequeña podría significar un riesgo tanto para ella como para los otros integrantes, ya que la poca visibilidad que tienen a través de la careta no les permite estar conscientes de todo lo que pasa a su alrededor.

Compartió que en su hija ve un gran potencial, debido a que a su corta edad, ya comienza a seguir el ritmo de todas las danzas, por lo que no descarta que en próximos años pueda bailar junto a ella.

“Me da mucho gusto ver a mi hija bailar, nosotros estamos ensayando o bailando y ella comienza a mover sus pies, entonces esto nace de manera inesperada”

Busca poner en alto el concepto de los huehues tras comentarios negativos

Asimismo, Carolina Negrete reconoció que estas fechas también son factor de comentarios negativos en contra de los huehues por asociarlos al alcohol o a riñas, pero para ella, es importante que este concepto no continúe en las personas, por lo que a través de las danzas, ella en conjunto con cuadrilla buscan rescatar el verdadero significado de esta tradición.

Asimismo, dijo que para ella, es importante que su hija tenga en un buen concepto a sus padres y considere esta tradición algo aspiracional.

“Me preguntan ¿por qué bailas? Porque me gusta, nadie paga, invertimos trabajo y tiempo, pero es para nosotros un gusto, por eso hacemos que nuestros hijos sientan algo lindo”

Finalmente, comentó que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento que esta tradición se remonta desde hace muchos años, en donde muchas familias han aportado para que esta celebración sea conocida a nivel nacional e incluso mundial, en donde su único objetivo es divertirse y preservar estas festividades.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com