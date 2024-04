Brasil destinará 200 mdd para repatriar a mil científicos

Río de Janerio. El gobierno brasileño quiere repatriar a mil científicos del país que trabajan o estudian en el exterior para evitar una «fuga de cerebros», informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq, por sus siglas en portugués), Ricardo Galvão, afirmó que el gobierno destinará mil millones de reales (unos 200 millones de dólares), para repatriar a aproximadamente mil de los 35 mil investigadores brasileños que, según cálculos oficiales, desarrollan su actividad fuera de Brasil.

«Con respecto a la diáspora, no me gusta llamarla ‘fuga de cerebros’, porque el cerebro está en la cabeza de la persona. Pero hicimos una encuesta muy preliminar y llegamos a 35 mil brasileños que investigan en el extranjero. Nos gustaría atraerlos de vuelta o, a los que no vengan, tener un canal de colaboración con Brasil»

Ricardo Galvão

Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico