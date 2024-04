Captan a jefe de cancillería mexicana en Ecuador defender la embajada

En redes sociales circuló un video en el que se observa cómo Roberto Canseco, jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, intentó con su cuerpo impedir que ingresara el grupo élite de la policía a la sede.

Antes de emitir su reporte a las autoridades mexicanas, declaró: ‘’defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así… me he golpeado contra el suelo y traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura”

“Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías que entraron en la embajada” Roberto Canseco

Jefe de la misión consular mexicana en Ecuador

Es necesario mencionar que la «invasión» a la embajada de México en Quito, se presentó luego que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, decidió mantener el asilo político al exvicepresidente Jorge Glas.

Respecto a la situación del político ecuatoriano externó: «estoy muy preocupado, porque pueden matarlo».

