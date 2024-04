CD9 anuncia última gira, entérate de los precios, cuándo y dónde

Tras seis años de espera, CD9 reveló su concierto de despedida para reunir a sus fans. Aquí te contamos todos los detalles que tienes que saber sobre las fechas, lugar y venta de boletos.

También puedes leer: Christian Nodal estrena Look y lo comparan con Johnny Depp | Fotos

CD9, la popular boyband mexicana, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de redes sociales sobre un concierto de despedida luego de tres años de separación.

“Nuestra historia aún no termina. Juntos de nuevo… ustedes, nosotros y la música que nos unió”, se lee en la descripción de la publicación.

Después de consolidarse como uno de los fenómenos juveniles más importantes desde 2013, la banda decidió separarse en 2021, dejando a sus «coders» con la incertidumbre de un posible regreso. Ahora, CD9 vuelve para dar un último adiós a sus seguidores.

El evento, titulado ‘The Last Party’, se llevará a cabo el 19 de julio de 2024 en la Arena Ciudad de México.

Mientras que la venta general de boletos para ‘The Last Party’ comenzará el 15 de abril de 2024 a las 10:00 a.m. a través de Superboletos. Aunque aún no se han revelado los precios, se espera que la demanda sea alta debido a la emotividad del evento.

Este anuncio ha generado expectativas entre los fanáticos de la banda, quienes esperan ansiosamente poder asistir al concierto de despedida. De igual manera, la banda CD9 ha recibido peticiones para expandir su gira a otras ciudades de México y Latinoamérica.

Aunque aun no se descarta la posibilidad de una gira más extensa, por el momento, el concierto en la Ciudad de México es la única presentación confirmada.

En marzo de 2021, el grupo musical sorprendió a sus “coders” con la triste noticia de su separación con el siguiente mensaje: “Son demasiados los momentos, las experiencias y los sueños que vivimos juntos a lo largo de estos años. Durante este tiempo, nunca imaginamos lo lejos que llegaría nuestro sueño. CD9 vive en su mente y en su corazón, como siempre, por y para ustedes… SIEMPRE JUNTOS SIEMPRE”, escribieron en aquel entonces.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com