Cereso de San Miguel separa a 300 menores de edad de sus mamás

Entre 250 a 300 menores de edad han sido separados de sus madres, por estar recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla capital, afirmó Alejandra Acevedo, representante del “Grupo Pro Niñez”.

En entrevista, la activista denunció que desde 2020 no se permite ejercer el derecho de la maternidad en el penal ubicado al sur de la capital, situación que empeoró cuando llegó la directora María del Rayo Mendoza Farfán, el año pasado.

Incluso, señaló que 30 menores ni siquiera conocen a sus progenitoras, debido a que fueron sustraídos inmediatamente después de nacer.

“En San Miguel, entre 250 a 300 niños que no han visto a sus madres, hasta 2020 (…) en los demás Ceresos sí está permitido que los niños entren a ver a sus mamás”

Recordó que, en 2019, se impulsó la creación de una ludoteca y una “escuela virtual” para mujeres dentro del penal poblano, pero fueron cerrados por las mismas autoridades.

Está situación no es la única problemática que enfrentan las mujeres dentro del Cereso de San Miguel, toda vez que el penal no cuenta con las condiciones básicas para que las mujeres vivan de manera digna, señaló.

Por ejemplo, dijo, no hay jabón, uniformes, papel de baño, agua caliente, medicamentos, área de ginecología, ni trabajos dignos para las mujeres, hecho que ha provocado que algunas tengan que incurrir en la prostitución para ganar dinero.

“Algunas terminan ejerciendo la prostitución porque no hay áreas de trabajo (…) ¿Cómo quieren que las mujeres sobrevivan si no les dan de comer, papel de baño, shampoo?, se lavan los dientes con el dedo y con jabón Zote porque no hay pasta de dientes”