Chocan 2 trenes en Argentina; 90 personas reciben atención médica

En la mañana de este 10 de mayo, un incidente sacudió a Palermo, Argentina, cuando dos trenes colisionaron en un puente ubicado en Dorrego y Figueroa Alcorta. El choque involucró a una formación del tren San Martín y otra que circulaba en el mismo sentido de la vía, con la particularidad de que una de ellas no transportaba pasajeros.

Te recomendamos: Pérdidas por paro laboral en Argentina rebasaría los 500 mdd

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) respondió con una alerta roja y desplegó equipos de emergencia para asistir a los afectados. Un total de 90 personas recibieron atención médica en el lugar, de las cuales 30 fueron trasladadas a diferentes hospitales, incluyendo el Fernández, Pirovano, Rivadavia, Santojanni, Durand, Torno, Ramos Mejía y Gutiérrez.

Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que no se registraron víctimas fatales y que los perros de búsqueda no encontraron señales de personas atrapadas en los vagones más afectados por el impacto.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se presentó en el lugar del accidente para supervisar el operativo de emergencia, que incluyó la participación del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades están investigando las causas exactas del accidente. Se sospecha que la colisión ocurrió cuando una formación que transportaba pasajeros hacia Pilar chocó por detrás a otra que llevaba materiales para trabajos de mantenimiento en la misma vía.

Inicialmente, se había considerado la posibilidad de un descarrilamiento como causa del accidente, pero esta teoría fue descartada. Según un miembro del equipo de emergencia en el lugar, lo más probable es que el descarrilamiento haya ocurrido como consecuencia del impacto.

La Secretaría de Transporte emitió un comunicado sobre el incidente, confirmando que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, lo que ha llevado a la interrupción del servicio en la línea San Martín.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com