Claudia Sheinbaum presenta su modelo educativo para el país

La candidata a la presidencia de México por Morena, PT, y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su propuesta de modelo educativo con la que buscará «fortalecer el desarrollo científico y educacional del país».

La estrategia educativa que lleva por título, «República Educadora, Humanista y Científica», está conformado por siete puntos fundamentales:

Sheinbaum Pardo destacó la importancia promover una mayor participación en la investigación científica. Asimismo, precisó que, uno de los ejes principales de su proyecto será que todos los niveles de educación pública puedan ser cursados de manera gratuita.

«Siempre lo he dicho, todavía hay esta idea de que el joven o la joven no valora la educación si no tiene un costo. (…) La educación tampoco es un privilegio para aquellos que tienen recursos para pagarla. La educación es un derecho, pero, además, está establecido en el tercero constitucional su gratuidad y el derecho a la educación. La educación pública debe ser gratuita y de calidad».

Claudia Sheinbaum Pardo

Candidata a la Presidencia de México