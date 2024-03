Sheinbaum va contra concesionarias de agua en México

Al aseverar que el agua «no es una mercancía», la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de las concesiones para su manejo y planteó una reforma a la Ley General de Aguas regular el tema.

En entrevista durante su gira en Puebla, afirmó que la privatización de los servicios públicos «genera problemas» y es una herencia de la «época neoliberal», en alusión a pasados gobiernos cuando fueron delegados a la Iniciativa Privada.

«La privatización del agua no ha funcionado en ningún lugar de la República, había está idea de la época neoliberal de que las cosas solo funcionaban si las tenía el sector privado y que el sector público no debía tener nada en su administración, más que algunas regulaciones, nosotros no estamos de acuerdo con ellos»