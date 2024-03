Sheinbaum llama a fundadores de Morena a respetar encuestas para candidaturas

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los fundadores del partido que respeten las encuestas, ante algunas inconformidades de militantes de Morena, por la definición de candidaturas en Puebla.

En entrevista durante su gira en Tehuacán, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia afirmó que los sondeos reflejan la opinión del pueblo y llamó a los simpatizantes «confiar» en los resultados.

El pueblo eligió a los candidatos de la alianza, reiteró @Claudiashein sobre las encuestas como método de designación, luego de inconformidades de simpatizantes en #Puebla pic.twitter.com/2GiuI1chnQ — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) March 10, 2024

La morenista declaró que hay fundadores del partido que «no ganan las encuestas» a diferencia de los perfiles externos o recién llegados, pues los sondeos consideran a todos los que se inscribieron en el proceso, sin importar su antigüedad en el movimiento.

“Hay compañeras y compañeros fundadores de Morena que son fundadores, pero que no ganan una encuesta, y hay otros compañeros que se acercaron hace seis años, hace tres y si ganan una encuesta. ¿Porque las encuestas?, hay que confiar en el pueblo, porque no puede ser que confiemos en el pueblo hasta que las encuestas no nos parecen»

Sheinbaum Pardo reiteró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca «la transformación» y la continuidad del proyecto de la nación, por lo que «no es una lucha por cargos o encargos».

