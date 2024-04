Danna Paola revela su verdad en ‘Childstar’ y sorprende a seguidores

Danna Paola lanzó su disco ‘Childstar’ y confesó sobre sus experiencias, emocionando a sus seguidores. En este nuevo álbum, la cantante muestra su versatilidad artística, por lo que sus fanáticos no tardaron en hacer su nombre tendencia.

El lanzamiento de ‘Childstar’ de Danna Paola, fue el 11 de abril, marcando todo un hito en su carrera. Su música cautivó a los fans, quienes elogiaron su autenticidad y versatilidad con memes.

En ‘The Fall‘, la primera canción del álbum, Danna comparte una poderosa confesión sobre sus luchas y experiencias personales, causando un sinfín de reacciones.

“El miedo, la soledad, los acordes menores que siempre me habían hecho llorar, el dolor de una decepción tras decepción y todo bajo tu reflector, bajo tu opinión. Me cansé de romantizar todas las veces que apuñalaron mi confianza, que tiraron mi amor a la basura”, menciona la canción.

Por lo que en la plataforma X, rápidamente los jóvenes comenzar a hablar sobre cuáles fueron sus partes favoritas del disco y lo que les fueron provocando. Asimismo, usaron algunas fotos de Danna cuando era pequeña para hacer memes.

“No mam*n con ese intro diosssss danna eres artista”. “Este es mi mood después de haber llorado con el álbum porque por fin salió”. “Imaginate tener a Danna diciendote que tus labios son estrellas y que se muere por ti, Dios mio yo no necesitaría nada más en la vida dejaría todo x ella”, son algunas de las menciones que aparecieron en redes.



Mientras tanto, Danna Paola se prepara para una serie de conciertos en América Latina, incluyendo presentaciones en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina, entre otros países.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com