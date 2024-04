Detienen al luchador Shocker por destrozos en hotel de Oaxaca

El luchador José Luis Jair Soria, conocido como ‘Shocker‘, fue detenido por la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez tras causar destrozos en un hotel de la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó que los hechos ocurrieron en el Hotel La Soledad, ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca, donde ‘Shocker’ fue señalado por los daños en una habitación.

Según la denuncia y el Informe Policial Homologado, la Policía detuvo al luchador tras recibir un reporte del personal del hotel. ‘Shocker’, al ser capturado, se identificó como luchador profesional.

FGEO inicia investigación por el delito de daños

dentro de un hotel de Oaxaca de Juárez

· Se trata de un hombre que dijo dedicarse a la lucha libre bajo el pseudónimo de “Shoker”



Esta no es la primera vez que ‘Shocker’ enfrenta problemas legales. En noviembre de 2017, fue arrestado por agresión a una mujer en un hotel de Tlalpan. En octubre de 2022, fue detenido en Tuxtla Gutiérrez por causar daños, aunque pagó fianza.

La esposa de ‘Shocker’, Gisela Jiménez, reveló que el luchador estaba desaparecido desde el 31 de marzo y que, al ser detenido, habría intentado suicidarse. Jiménez mencionó que el luchador tiene delirio de persecución y son los factores que ocasionaron los destrozos en el hotel.

“Muchas veces ha dicho que quiere quitarse la vida, como él siente que lo persiguen, que lo atacan; dice ‘me quiero matar’. Necesita una clínica, en donde lo valoren y sepan qué tipo de ayuda necesita. Una plática ya no le funcionó, ya estuvo 6 meses en un anexo y no es la primera vez”, comentó su esposa.

Según Jiménez, ‘Shocker’ también sufre de adicciones a las drogas y el alcohol, lo que ha afectado su salud mental. Ella afirma que su esposo necesita ayuda profesional y una evaluación adecuada para determinar el tipo de tratamiento necesario.

Foto: Redes

