Emite Estados Unidos nuevas guías para inmigración

Washington. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, emitió nuevas guías para los agentes de inmigración en las que afirma que las personas no deben ser deportadas únicamente por ser indocumentadas.



Bajo las nuevas directivas, que fueron reportadas por The Washington Post, los oficiales del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, en inglés) no deberán intentar arrestar y deportar a los migrantes sólo por este hecho. Las guías también señalan que no se debe perseguir a los trabajadores agrícolas, ancianos y otros grupos vulnerables.



Las nuevas reglas, que fueron enviadas en un memorándum a las agencias migratorias, entrarán en vigor el próximo 29 de noviembre.

«La pregunta principal es si un no ciudadano representa una amenaza contra la seguridad pública» Alejandro Mayorkas

Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Mayorkas dijo al Post que el Gobierno de Joe Biden seguir· priorizando las deportaciones de personas que representen una amenaza contra la seguridad nacional o que sean criminales convictos.

«Vamos a gastar tiempo arrestando y removiendo a trabajadores agrícolas que se están rompiendo la espalda para recoger la fruta que todos ponemos en nuestras mesas» «Porque si perseguimos a esa persona, no gastaremos los mismos recursos que en alguien que sí representa una amenaza para nuestra seguridad. Y eso es de lo que se trata» Alejandro Mayorkas En entrevista con The Washington Post

