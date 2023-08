Encuentran microplásticos en corazones humanos

Los microplásticos son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Se les han encontrado en diferentes lugares como la comida, el agua, el aire y partes del cuerpo humano. Sin embargo, aún no se había investigado su presencia en los órganos internos que no están directamente expuestos al medio ambiente. Existe evidencia de que incluso se han podido transferir microplásticos a través de la leche materna.



Ahora, en un estudio piloto con personas que se sometieron a cirugía de corazón, los investigadores han descubierto cantidades considerables de este material. También se menciona que hay evidencia que sugiere que los microplásticos entraron inesperadamente durante procedimientos quirúrgicos. Esto significa que incluso dentro de nuestro cuerpo, en lugares que no pensábamos, podríamos tener en circulación estos pequeños fragmentos.



¿Qué propósito tenía la investigación?



Los microplásticos pueden entrar en el cuerpo humano a través de la boca, la nariz y otras cavidades del cuerpo que están conectadas con el mundo exterior. Sin embargo, muchos órganos y tejidos están completamente cerrados dentro del cuerpo de una persona, y los científicos no tienen mucha información sobre si estos pedazos minúsculos pueden llegar a esos lugares y cuáles podrían ser los efectos.



El propósito de un equipo de científicos fue investigar las vías de acceso de los microplásticos al sistema cardiovascular de las personas, ya sea a través de exposiciones directas o indirectas. Querían saber si los microplásticos habían entrado al sistema que lleva la sangre por todo el cuerpo, y si esto había ocurrido debido a que los microplásticos habían ingresado de alguna manera al cuerpo o porque ya estaban dentro de órganos cerrados.



¿Cómo la realizaron?



En un experimento inicial, los investigadores tomaron muestras de tejido cardíaco de 15 personas durante cirugías cardíacas. También recolectaron muestras de sangre antes y después de la cirugía de la mitad de los participantes. Luego, el equipo analizó estas muestras utilizando una técnica especial llamada «imágenes infrarrojas directas con láser” (laser direct infrared imaging) y encontraron partículas pequeñas de plástico que tenían entre 20 y 500 micrómetros de ancho. Estas partículas estaban hechas de ocho tipos diferentes de plástico, como polietileno tereftalato, policloruro de vinilo y polimetil metacrilato.



Esta técnica detectó desde decenas hasta miles de pedacitos individuales de microplástico en la mayoría de las muestras de tejido, aunque la cantidad y los tipos de plástico variaron entre las personas. Todas las muestras de sangre también contenían partículas, pero después de la cirugía, el tamaño promedio de las partículas disminuyó y provenían de una mayor variedad de tipos de plástico.



¿Qué conclusiones obtuvieron?



Aunque el estudio incluyó a un pequeño grupo de personas, los investigadores dicen que han presentado pruebas preliminares de que diferentes microplásticos pueden acumularse y permanecer en el corazón y en sus tejidos más internos. Añaden que estos hallazgos muestran cómo los procedimientos médicos invasivos son una forma pasada por alto de exposición a los microplásticos, ya que proporcionan un acceso directo al torrente sanguíneo y a los tejidos internos. Los investigadores concluyen que se necesitan más estudios para comprender completamente los efectos de los microplásticos en el sistema cardiovascular de una persona y su pronóstico después de una cirugía cardíaca.



Los resultados de la investigación fueron publicados con el título “Detección de microplásticos en pacientes sometidos a cirugía cardiaca” en la revista de revisión por pares de la American Chemistry Society (ACS), encabezados por el doctor Yunxiao Yang, del Departamento de Cirugía Cardiovascular, Hospital Anzhen de Beijing, China.

Con información de: pubs.acs.org

Autor: Gerardo Sifuentes

Foto: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com