Escasez de agua, movilidad y suelos, urgencias en capital poblana

La conservación de suelos, movilidad y la escasez de agua son las necesidades más reportadas por los ciudadanos de la capital poblana, mismas que serán atendidas a través del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Puebla, el cual está siendo actualizado por el Instituto Municipal de Planeación de Puebla (Implan).

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Daniel Tapia Quintana, quien destacó la importancia de renovar este programa que no había sido actualizado desde el 2016, al referir que este instrumento tiene una temporalidad de mediano plazo, es decir, debe ser actualizado por lo menos, cada cuatro años. Lo anterior, debido a que las condiciones en el municipio cambian constantemente, dijo.

Durante la Comisión de Desarrollo Urbano, Gestión y Medio Ambiente, Daniel Tapia, mencionó que hasta el momento este programa cuenta con un avance del 98 por ciento, por lo que se espera que el próximo año pueda ser aprobado y publicado oficialmente.

¿Consultas ciudadanas, cuándo fueron?

El funcionario municipal detalló que durante este 2023 se realizaron dos consultas para conocer las necesidades de los ciudadanos, una fue indígena y otra ciudadana, en donde participaron mil 104 personas.

Por lo anterior, la primera se realizó en cuatro de las 17 juntas auxiliares autoproclamadas como indígenas, las cuales son: San Miguel Canoa, San Pablo Xochimehuacan, San Andrés Azumiatla y La Resurrección. No obstante, puntualizó que en el caso de esta última no se tuvo una respuesta del edil Adolfo Reyes Pérez, mientras que en las otras tres se escucharon las demandas no sólo de las autoridades, sino también de los habitantes.

Mientras que la consulta ciudadana se realizó durante 35 días, donde se tuvo participación de distintas cámaras empresariales, como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi); empresa Agua de Puebla, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), así como del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Economistas.

Asimismo, detalló que se realizaron foros en las instituciones: Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamérica, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y en la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla (BUAP), donde fue presentado el instrumento a través de los expertos técnicos y académicos.

En cuanto a las dependencias municipales, informó que se trabajó en conjunto con la Secretaría de Gestión, Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de Servicios Públicos, Gerencia de Puebla, así como con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.

Informó que a través de las consultas realizadas, se obtuvieron 167 comentarios y observaciones, mismos que fueron contestados y tomados en cuenta para la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Puebla.

Planeaciones sobre densidad del uso del suelo

Tapia Quintana recalcó que con este programa se busca llevar a cabo distintas planeaciones en el tema de densidad del uso del suelo para contar con un esquema mucho más extenso de las necesidades por atender, así como de los temas restantes señalados por las los ciudadanos; aseguró que con esta actualización, el municipio contará con las estrategias necesarias para adecuarse a las condiciones que constantemente van evolucionando en Puebla capital.

“Nosotros ya establecimos una métrica de monitoreo, seguimiento y evaluación de este tipo de instrumentos, la ventaja que tenemos es que está cobijada por una capa macro que son los objetivos de desarrollo sostenible y de ahí bajamos con ciertos indicadores que en el Implan hemos trabajado desde el orden municipal, cumpliendo desde el Plan Estatal de Desarrollo” Daniel Tapia Quintana

Titular del Implan

Finalmente, precisó que la dependencia a su cargo estará analizando las últimas observaciones para que posteriormente pueda ser presentado a las distintas dependencias municipales y al gobierno estatal. En caso de avalarlo, será presentado ante Cabildo, para su posible aprobación y publicación.

Foto:

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com