Gobernador: huelga en Audi no es lo más sano para Puebla

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que la huelga iniciada en la planta armadora de Audi el pasado 24 de enero no es lo más sano para el estado, pero se deben respetar las exigencias de los trabajadores sindicalizados.

En rueda de prensa, el titular del Poder Ejecutivo señaló que en este conflicto, su administración respalda a los trabajadores sindicalizados y a la empresa automotriz, no obstante, puntualizó que su resolución no le corresponde ni a la Secretaría de Trabajo ni a la de Economía.

Puntualizó que el gobierno será respetuoso de la vida sindical y de las decisiones que tomen sus trabajadores para hacer valer sus derechos, pero señaló que el diálogo tiene que ser la vía para alcanzar acuerdos.

De igual forma, Salomón Céspedes indicó que la administración estatal generará acompañamiento a ambas partes durante el tiempo en que dure este paro de labores, originado por la falta de acuerdos sobre el incremento salarial.

«No es lo más sano para Puebla, tampoco podemos cerrarnos los ojos ante esa realidad, pero estamos seguros de que se hará una excepción, y que esto muy pronto pasará y estaremos recuperando todo este tiempo que no abona a ninguna de las partes, pero que tiene que haber un respeto absoluto a las peticiones laborales» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

El gobernador precisó que los subsidios que el gobierno otorga a Audi no van a cambiar en ningún sentido debido a este paro de labores, no obstante, espera que el conflicto se solucione lo más pronto posible, ya que no genera beneficios a ninguna de las partes.

Gobierno se mantiene al margen para no generar malas interpretaciones

El titular de la Secretaría de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, declaró por su parte que el gobierno de Puebla se mantiene al margen en este tema para que su actuar no se preste a malas interpretaciones.

El funcionario consideró que se debe evitar «incendiar» el tema y tratarlo con mesura para que se respeten las dos partes, y reiteró que esto es un tema federal.

Cabe recordar que el presidente en México de la empresa automotriz, Tarek Mashhour, emitió un comunicado el pasado viernes 26 de enero en el que expuso que la base trabajadora estalló la huelga a base de presiones y con información incompleta sobre las negociaciones del aumento salarial.

Foto: Agencia Enfoque

