Gobierno federal critica a Chumel Torres por comentarios clasistas

El Gobierno de México arremetió contra el comediante y presentador de noticias Chumel Torres, quien expresó su opinión de que los mexicanos son personas que no les gusta trabajar y están a favor de los programas sociales.

Durante conferencia de prensa liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sección «Quién es quién en las mentiras de la semana«, encabezada por Elizabeth García Vilchis, criticó las declaraciones de Torres, calificándolas de ignorantes, clasistas, racistas y arrogantes.

El pasado 4 de mayo, Torres difundió su participación en el podcast Roast conducido por Mario de la Rosa y Tyler Iriarte. Durante la charla, el colaborador de Grupo Fórmula aseguró que los mexicanos son “huevones” y votan a modo de evitar que se termine la denominada dádiva social.

“El tema aquí no es que la gente crea en López Obrador, neta te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pero cuando te depositan 8 mil pesos al mes ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano le interesa ‘deposítame sin trabajar’. ¿Por qué?, porque te vale verg* wey, y así va a votar la gente, no me quites las asistencias wey, no porque ya chingué wey”, dijo.

El comediante destacó que todo lo que posee lo ha obtenido gracias a su trabajo duro; incluso, remarcó que sus estudios lo llevan a ser mucho más sabio que un profesor. Insistió en que los mexicanos no es que sí seamos “huevones”, sino que cambió el calificativo a “comodinos”.

“Yo voy a las escuelas de comunicación y les digo: ‘yo sé más que tu profe’ ¿por qué?, porque estudió más que tu profe. O sea el tema es que mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuándo se logra tantito confort, piden que les traigan la caguama, nos acomodamos», aseveró Torres.

Por lo que el gobierno federal lamentó estas posturas y desmintió las afirmaciones de Torres, citando datos económicos sobre la participación laboral de los mexicanos y el verdadero monto de los programas sociales.

Además, se destacó que los bajos salarios bajo gobiernos neoliberales han afectado a los trabajadores, aunque se recordó que el salario mínimo ha recuperado su poder adquisitivo durante el actual sexenio.

Chumel Torres, conocido por su trabajo en sátira política, ha generado tanto apoyo como críticas en el ámbito público por su estilo controversial y sus comentarios controvertidos.

