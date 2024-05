HBO revela imágenes de Joel y Ellie en «The Last of Us 2»

HBO Max compartió imágenes anticipadas de la esperada segunda temporada de «The Last of Us«, mostrando a Pedro Pascal y Bella Ramsey en sus roles como Joel y Ellie.

La serie planea adaptar completamente la secuela del videojuego, con un nuevo elenco que incluye a Kaitlyn Dever e Isabela Merced.

La primera temporada de «The Last of Us» fue un gran éxito para HBO, con una audiencia semanal de 30.4 millones de espectadores.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, reconocidos por «Game of Thrones«, también de HBO, con esta serie se consolidaron aún más, siendo Pascal quien más relevancia ha tomado en el último año.

La segunda temporada está programada para estrenarse en 2025, mientras que la primera ya está disponible en HBO Max.

En la primera fotografía de Joel, se logra ver al actor Pedro Pascal, con el cabello más canoso, largo y peinado hacia atrás, tomando así el aspecto del personaje principal, tal como se vio en el videojuego.

También, aparece con la clásica chamarra de color café y una camisa azul, ya que en esta temporada dos de HBO el ambiente será más frío, aunque con escenas más emocionantes y tristes, sobre todo sobre Joel.



Por otro lado, Ellie, cuyo personaje es actuado por Bella Ramsey, aparece con una chamarra azul, un gorro de invierno y una escopeta a punto de disparar a cualquier enemigo, infectado o no infectado, que se le cruce en el camino.

Foto: Redes

