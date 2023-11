Incremento al salario mínimo se dará a conocer en diciembre: López Obrador

A principios de diciembre de este 2023, se espera que se dé a conocer el nuevo incremento al salario mínimo, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano destacó que el sector obrero ya presentó su propuesta, mientras que están en espera de la propuesta del sector empresarial para que posteriormente el Gobierno federal busque una conciliación.

“Se tiene que reunir la comisión, ya hay propuestas, nada más que no voy yo ahora a decirlo, porque es la comisión la que resuelve, pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal, el sector empresarial, y luego nosotros buscando siempre la conciliación porque solo un año no ha habido consenso, no ha habido acuerdo sólo un año”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México