Jóvenes en Nuevo Laredo fueron ejecutados: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que los jóvenes abatidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ejecutados por militares y descartó un enfrentamiento, ya que no iban armados.

Encinas aclaró que el hecho del 26 de febrero, se sigue investigando por parte de Derechos Humanos.

«Creo que tenemos que esperar a la investigación que se le solicitó a la CNDH, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados, y esperemos a que venga la conclusión de la investigación de la CNDH para dar cuenta de qué es lo que pasó, pues evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento«

Alejandro Encinas

Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación