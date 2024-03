Kendrick Lamar enamora sus fans tras regreso en Festival Ceremonia

El esperado regreso de Kendrick Lamar al escenario del Festival Ceremonia en la Ciudad de México no decepcionó a sus fanáticos. Aunque con un pequeño retraso, el rapero estadounidense apareció ante una multitud de más de 50 mil personas en el Parque Bicentenario, entregando un espectáculo lleno de amor y energía musical.

A pesar de la espera, una vez en el escenario, Lamar envió mensajes de gratitud y amor al público mexicano, destacando la conexión especial que siente con sus seguidores en el país. Vestido con un traje gris oscuro, camisa blanca y llamativos guantes de fútbol verdes, el rapero demostró su estilo único mientras recorría su repertorio.

El concierto, que se extendió más allá de las dos horas programadas, incluyó éxitos como «Money Trees», «i» y «King Kunta«, culminando con la reflexiva «Are You Happy For Me«. Lamar aprovechó cada momento para conectar con la audiencia y transmitir su energía inconfundible.

A pesar del hacinamiento y el calor, los fanáticos disfrutaron cada momento del concierto, entregándose completamente a la música de uno de los raperos más influyentes de la actualidad. Con la actuación de Kendrick Lamar, el Festival Ceremonia continúa celebrando la diversidad musical y emocionando a sus asistentes con actuaciones excepcionales.

