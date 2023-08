Lenguas autóctonas peligran por discriminación y desconocimiento

Las lenguas autóctonas definen a los pueblos indígenas para mantener vigente su cultura, sin embargo, en ocasiones, la discriminación o incluso el desconocimiento de sus hablantes de su relevancia, ponen en riesgo su preservación, y pueden ser un obstáculo para que trascienda a generaciones.

La familia de Josefina, además de comunicarse en español, lo hace a través de la lengua náhuatl, sin embargo, ella se ha percatado que, a través del tiempo, se ha perdido la costumbre de que la lengua sea inculcada a los nuevos integrantes de su círculo familiar, a diferencia de sus padres y abuelos.

Josefina relató a El Ciudadano México, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que aprendió la lengua náhuatl por su mamá y abuelos, debido a que es la forma de comunicarse en el lugar en donde nació, en la localidad de Ahuetepec, ubicada en el municipio de Hueyapan, del estado de Puebla.

En sus 15 años de vida, ha buscado que la lengua se preserve a través del tiempo, por lo que se ha encargado de enseñársela a las personas de su comunidad.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2020, en México se hablan 68 lenguas indígenas, de las cuales, náhuatl es la más frecuente (22.4 por ciento), le sigue maya (10.5 por ciento), y Tseltal (8.0 por ciento)

Hace ocho años, Josefina se mudó a Puebla capital junto con su familia, integrada por su mamá, su abuela y sus dos hermanos, quien se dedica a vender carpas tejidas a mano, que son realizadas por ella y su mamá.

A causa de esto, expuso que la comunicación a través de la lengua náhuatl ha disminuido en su familia, sobre todo por sus hermanos menores, de 6 y 13 años, quienes dijo, ni siquiera la han practicado, debido a que su mamá ha priorizado que hablen en español, ya que es el idioma que comúnmente se habla en la ciudad, dejando de lado la lengua con la que se han comunicado durante años.

Josefina señaló que el náhuatl es una lengua que debería seguirse aprendiendo, debido a que para ella representa a su cultura y sus raíces.

Asimismo, dijo que no se ha sentido discriminada por su lengua o vestimenta, sin embargo, cree que muchas otras personas sí han pasado por esta situación a la hora de hablar náhuatl, por lo que pide a la ciudadanía no discriminarlos sólo por la primera impresión que tengan de ellos.

“Yo no me he sentido discriminada, pero creo que aún hay discriminación para algunos, por personas que no la conocen (lengua náhuatl), por lo que nos deben de conocer mejor, porque les podemos enseñar”