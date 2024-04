Madonna llega a México para serie de conciertos en CDMX

Los seguidores de Madonna en México esperan con entusiasmo la serie de cinco conciertos que ofrecerá la Reina del Pop en el Palacio de los Deportes del 20 al 26 de abril de 2024. Las entradas para estos eventos se agotaron rápidamente, convirtiendo cada presentación en un evento de entradas agotadas.

La diva norteamericana es conocida por tener invitados especiales en sus conciertos, y aunque no hay confirmaciones oficiales, los rumores sugieren la posible presencia de artistas como Peso Pluma y otros exponentes como Gloria Trevi, Luis Miguel y más.

Para estos conciertos en México, se espera que Madonna deslumbre a sus seguidores con un setlist lleno de clásicos y éxitos recientes, como «Into the Groove«, «Vogue«, «Ray of Light» y «Express Yourself«, entre otros.

Los preparativos para los conciertos están en marcha, con el montaje del espectacular escenario en el Palacio de los Deportes. Además, hay informes no confirmados que sugieren que Madonna ya está en México, generando aún más emoción entre sus fans.

Ya se está montando el escenario de @Madonna en El Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México pic.twitter.com/7JkEXIUMx3 April 16, 2024

Aunque los shows están sold out, es posible que se abran nuevas fechas. Se espera que se implementen medidas de seguridad estrictas debido a la magnitud del evento y la importancia de la artista.

Y para mantener viva la emoción, aquí te presentamos el posible setlist que la ‘Reina del Pop’ podría interpretar en sus fechas en México:

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Live to Tell

The Ritual

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Express Yourself

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

Bedtime Story

Ray of Light

Take a Bow

Bitch I’m Madonna

Celebration

Foto: Redes

