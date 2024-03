Madonna y Kylie Minogue sorprenden en épico concierto en California | Video

El tercer concierto de Madonna en Inglewood, California, se convirtió en un evento histórico cuando la Reina del Pop invitó a Kylie Minogue al escenario. El público estalló en júbilo al presenciar la reunión de dos leyendas del pop.

En un gesto inusual de modestia, Madonna elogió a Kylie y destacó su admiración mutua por seguir triunfando en la industria a pesar de la presión y desprecio hacia las mujeres mayores.

Juntas, interpretaron a capella el himno «I Will Survive» y el icónico éxito de Kylie «Can’t Get You Outta My Head«, emocionando a la audiencia y cumpliendo el sueño de muchos fans.

En el concierto Kylie lució una camiseta con el nombre de Madonna. Esto en referencia a un gesto similar de la Reina del Pop en el pasado.

Aunque durante años se ha especulado sobre una colaboración entre ambas, esta actuación histórica confirma la admiración mutua y la complicidad entre Madonna y Kylie, dos iconos indiscutibles del pop.

Foto: X

