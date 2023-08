Marchan familiares de desaparecidos en Puebla para exigir búsqueda 

«¿Por qué los buscamos? Porque los queremos», gritaron familiares de personas desaparecidas en Puebla, durante la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en la que exigieron celeridad en las investigaciones y la localización con vida de sus seres queridos.

También puedes leer: Encuentran el cuerpo sin vida del periodista desaparecido en Nayarit

Por quinto año consecutivo, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos se manifestaron y destacaron que hay en el estado 2 mil 735 personas sin localizar, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (Rnpdno), de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

La movilización se inició frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la que acusaron por la falta de avances en la localización de sus familiares y ante cuya sede un sacerdote ofició una misa.

La manifestación, con representantes de unas 50 familias, avanzó por el bulevar 5 de Mayo de la capital poblana coreando estribillos como «señor, señora, no sea indiferente, los desaparecen en la cara de la gente», y «si ya no quieren vernos en las calles protestando, pregúntenle al gobierno por qué no han regresado».

En su trayecto y portando fotografías de familiares desaparecidos, los manifestantes también demandaron se revise el perfil de los aspirantes a encabezar la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Puebla.

Al llegar al zócalo, los familiares colocaron fotos y fichas de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

María Luisa Núñez Barojas, fundadora de Voz de los Desaparecidos, indicó que la movilización es para recordar al gobierno local que cumpla su deber, y para exigir instituciones «leales, efectivas y honorables, que hagan su trabajo».

También puedes leer: Se investiga caso de jóvenes desaparecidos de Jalisco: AMLO

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com