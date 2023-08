Se investiga caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ayuda en la investigación del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Estamos ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro, sobre todo, y en investigación; están trabajando. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando”, enfatizó.

En su conferencia matutina, indicó que la Fiscalía de Jalisco lleva a cabo las indagatorias, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) decidirá si atrae el caso, como lo solicita el gobernador Enrique Alfaro.

«Están haciendo su trabajo; es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y si hay algunos avances, pero vamos a esperar» Andrés Manuel López Obrador

Al momento se realizan todos los análisis correspondientes y siguen las líneas de investigación.

Fiscalía de Jalisco investiga restos

El domingo 13 de agosto, autoridades de Jalisco activaron un operativo de búsqueda por la denuncia de desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno.

Una familiar afirmó que la última comunicación con los jóvenes fue el día viernes 11 de agosto a las 10:55 horas de la noche.

La Fiscalía de Jalisco reveló que la madrugada del martes 15 de agosto halló restos humanos calcinados en el interior de un vehículo que era propiedad de uno de los cinco jóvenes.

Sin embargo, debido a que el vehículo fue incendiado de manera intencional será necesario realizar perfiles genéticos de los restos óseos localizados.

Además, el miércoles 16 de agosto, la Fiscalía confirmó la localización de restos óseos calcinados, entre ellos cuatro cráneos, en el interior de un inmueble en Lagos de Moreno.

Este jueves 17 de agosto, las autoridades informaron que no se pudieron determinar rasgos físicos, edad o sexo, debido al nivel de calcinación de los restos.

No somos iguales: AMLO

Respecto a los últimos minutos de la conferencia matutina del miércoles 16 de agosto, AMLO aclaró que, ante los diversos gritos de periodistas, no distinguió los cuestionamientos, hecho que fue tergiversado por el bloque conservador en redes sociales.

“Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia de esta forma”, expresó.

«¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no les contesto? Pero ¿qué escuché? Nada, por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito y no escucho, entonces lo interpretan como que no quise yo responder y que además me burlé; son unos perversos» Andrés Manuel López Obrador

AMLO resaltó la confianza del pueblo de México. Sostuvo que “saben que nosotros no somos perversos, no somos como ellos, por eso no pasarán… pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente”.

“Qué bueno que tenemos este medio, estas mañaneras para poder aclarar, porque si no imagínense con toda la lanzada en televisión, en radio, en los periódicos, ocho columnas en Reforma, ¿cómo aclaramos? No tendríamos posibilidad de hacerlo”, puntualizó.

Foto: Gobierno de México

