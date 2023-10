¿Más cierres viales en el Centro?, ciudadanía urge a terminar obras

Sin aviso previo, el Ayuntamiento de Puebla cerró la circulación de los cruceros de las calles 10 y 12 Oriente-Poniente, con la 9 Norte del Centro Histórico de Puebla, causando afectaciones al comercio y al transporte público que transitaba por la zona.

El sábado 7 de octubre, el gobierno municipal notificó en un comunicado que a partir de ese día y hasta el 10 de octubre no se permitiría el paso entre los referidos cruceros sobre la 9 Norte, porque son los ‘últimos’ trabajos de pavimentación, que forman parte de las obras de la 10 a la 18 Oriente-Poniente, que iniciaron en mayo del año en curso.

Lo anterior ha generado la molestia de los locatarios, transportistas e incluso de transeúntes, quienes señalan que no tenían conocimiento del cierre, que inició desde el sábado en la mañana.

En un recorrido realizado por El Ciudadano México, los comerciantes reportaron que el hecho ocasionó el desvío de rutas de transporte público, lo que ha generado disminución considerable de afluencia en sus negocios, al referir que automovilistas y visitantes han tenido que tomar vías alternas para llegar a su destino.

Desde mayo, las ventas de la mercancía en su negocio han disminuido hasta 60 por ciento, expuso Franco, quien se dedica a vender ropa, sobre la 9 Norte, entre la 8 y 10 Oriente-Poniente, por lo que aseguró que este cierre perjudicará aún más sus ventas, ya que la zona se encuentra sin paso.

Asimismo, comentó que fue una mala idea del gobierno municipal haber realizado estas obras «justo después de la temporada de la pandemia del covid-19«, la cual también provocó afectaciones a los negocios.

Aunado a lo anterior, aclaró que no está inconforme con las obras del Centro Histórico, pero sí con haberlas realizado al mismo tiempo en tantas calles; hizo que se provocara un caos, por lo que aseguró que estas intervenciones no estarán finalizadas totalmente en la tercera semana de octubre, como lo aseguró el Ayuntamiento.

“Esta calle (9 Norte), se usa para el desagüe del flujo del tránsito porque es transporte público y carga (…), una recomendación es avanzar lo más rápido que se pueda, le faltan pequeños detalles, pero ahí es donde se genera tiempo” Franco

Vendedor de ropa

Erick, quien vende tamales entre la 9 Norte y 10 Oriente-Poniente, comentó que les tomó de “sorpresa” el cierre de la circulación que inició a las 7:00 horas, porque no estaban enterados que la intervención.

Informó que sus ventas, por este cierre, no han tenido una disminución considerable, no obstante, expuso que por las obras en general, que iniciaron en mayo, han bajado hasta un 20 por ciento. Es por esto, que Erick consideró que el Ayuntamiento debe acabar el mantenimiento lo más rápido posible para no seguir generando problemas.

Yesenia, encargada de vender artículos de temporada, dijo que sus ventas han disminuido, ya que por ahora no pasa ningún transporte público por la calle, y eso era un factor importante para promocionar su negocio.

Señaló que sus ventas presentan afectaciones del 50 por ciento, por lo que dijo estar preocupada, porque las obras no terminarán el martes, como lo acordó el gobierno municipal.

“Dijeron que en septiembre acababan, pero apenas están abriendo esto, así que no creo que acaben estas intervenciones de la 9 Norte el martes, se van a extender más” Yesenia

Encargada de vender artículos de temporada

Asimismo, la ciudadana, Rosa, comentó que este sábado esperaba el camión entre la 10 Oriente-Poniente y 9 Norte, pero luego observó los trabajos y tuvo que caminar dos calles más para tomar el transporte.

Comentó que estas obras «serán de gran beneficio para el Centro«, pero consideró que tuvieron una mala planeación, porque ya excedieron el tiempo.

Por el motivo de este cierre, el gobierno municipal recomienda tomar las siguientes rutas alternas:

• 11 Norte-Sur

• 11 y 13 Oriente-Poniente

• 23 y 25 Oriente-Poniente

• 24 Norte-Sur

• Diagonal Defensores de la República

• Bulevar 5 de Mayo

Cabe señalar que estas intervenciones pertenecen a la última etapa de mantenimiento de las calles de la zona norte del Centro Histórico de Puebla, que comenzaron desde mayo, por lo que se prevé que estén finalizadas en la tercera semana de octubre; es decir, con dos meses de retraso.

