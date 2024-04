MC cuestiona propuestas de Eduardo Rivera, «son inviables» 

Fernando Morales Martínez, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Puebla, crítico a su adversario, Eduardo Rivera Pérez, por no conocer las necesidades del estado, al referir que sus propuestas son inviables.

Podría interesarte: Fernando Morales dice estar preparado para debate a la gubernatura

Lo anterior, luego de que el abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, propuso construir mil kilómetros de carreteras y caminos, como parte de su proyecto de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

Durante rueda de prensa, Fernando Morales señaló que la propuesta de Rivera Pérez no es concreta, ya que no especifica las zonas en donde será aplicada, además de no precisar si serán carreteras o autopistas estatales o federales.

En ese sentido, Morales Martínez puntualizó que a diferencia del panista, sí conoce el número de kilómetros y brechas que hay en la entidad poblana.

«Hay como mil kilómetros entre brechas, caminos vecinales, muchos ya pavimentados, otros que están revestidos, estarían faltando mil 500 kilómetros y hay zonas en las que no puedes pavimentar, entonces no te darían los mil kilómetros, no hay manera» sentenció.

Fernando Morales aseveró que esta propuesta es uno de los temas que deben ser discutidos en el próximo debate, con el objetivo de que Eduardo Rivera la defienda y especifique los detalles de la misma.

Cabe señalar que el debate entre los candidatos a la gubernatura se llevará a cabo el próximo 12 de mayo en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), al punto de las 17:00 horas.

Fotos: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com