Mexicanos esperan a Billie Eilish en tour «Hit Me Hard and Soft»

La gira mundial de Billie Eilish, «Hit Me Hard and Soft: The Tour«, ha sido anunciada, revelando las primeras fechas de su próxima gira.

Billie Eilish reveló su esperada gira mundial, pero este no contempló fechas para México, generando decepción entre sus fans y exigen su inclusión.

La gira, que iniciará en Canadá en septiembre de 2024 y finalizará en Irlanda en julio de 2025, cuenta con 35 conciertos en diversas ciudades de Europa como Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, entre otros.

Los seguidores mexicanos expresan su descontento en redes sociales, solicitando a Billie Eilish incluir a México en su tour.

“Pero y México, Billie Eilish que pasó ahí”, “por favor Billie Eilish ya suelta las fechas para México”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

A pesar de las peticiones de los fans, aún no hay fechas confirmadas para México en la gira de Billie Eilish, que podría extenderse hasta mediados de 2025.

Hay que recordar que hace un año Billie Eilish realizó una gira con la que recorrió varias partes del mundo, entre ellas México.

En la CDMX, Billie Eilish tuvo que posponer un concierto por la fuerte lluvia que se presentó en esa ocasión y la cual dejó el Foro Sol, lugar en el que se presentó la cantante, con varios charcos.

La propia Billie Eilish salió al escenario a anunciar a sus fans que debía de posponer el show para no poner en riesgo a su equipo, así como a las miles de personas que se habían dado cita para el concierto.

Al día siguiente, Billie Eilish se presentó sin ningún problema ante sus fans.

