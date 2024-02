México no será «piñata» en elecciones de Estados Unidos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó sobre el rechazo en el Senado de Estados Unidos a la propuesta de reforma migratoria impulsada por el presidente Joe Biden. Explicó que esta desaprobación se debe a motivos electorales, ya que los republicanos desean mantener la agenda antiinmigrante como parte de su plataforma política para las próximas elecciones.

El jefe del Ejecutivo Federal destacó que México no permitirá ser utilizado como «piñata» en tema de campaña en el proceso electoral de Estados Unidos.

Durante conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló la ironía de la situación, ya que la propuesta migratoria era considerada como una de las más enérgicas presentadas por los demócratas, incluso incluyendo la posibilidad de cerrar la frontera, pero fue rechazada por los republicanos.

El presidente López Obrador también mencionó las propuestas de México para abordar el problema migratorio, como la regularización de la situación de los mexicanos e hispanos que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y la ayuda a los países pobres de la región con un fondo de 20 mil millones de dólares, que actualmente se destinan a otros fines como el conflicto entre Rusia y Ucrania o la situación en Gaza.

“El partido que ofrezca eso, debe tener el apoyo de los mexicanos e hispanos. OJO. No sólo de palabra, que cumplan. Ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan yo voy, cuando un partido se comprometa a eso. Cualquier partido que se comprometa a regularizar a nuestros paisanos, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación. Y que es injusto que no se le reconozcan esos derechos obtenidos”