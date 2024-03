Mónica Silva llama a las mujeres a participar en la vida política

Sólo con perspectiva de género habrá un cambio “significativo” rumbo a la igualdad, sostiene la activista feminista, Mónica Silva Ruiz, al llamar a mujeres para que participen en la vida política.

En entrevista con El Ciudadano México, durante el marco del 8 de Marzo, la hoy legisladora local con licencia aseveró que la inclusión de mujeres en la toma de decisiones no es una “concesión”, pues refiere que es un derecho ganado tras años de lucha feminista.

Si bien hay un notorio avance en cuanto a la paridad de género, dijo que uno de los retos más importantes es la gobernanza y realización de políticas públicas “desde la visión y la óptica de ser mujer”, para atender las deudas históricas con la población femenina.

Silva Ruiz advirtió la “resistencia” del sistema contra la pérdida de sus privilegios, además de que es renuente a cambios culturales, por lo que pareciera que no quieren mayores oportunidades para las mujeres.

Las mujeres que logran un escaño elevado enfrentan la presión de cumplir con su encargo, incluso hay presión de que deben “hacerlo bien” ante los posibles reclamos de la sociedad patriarcal que las cuestiona, señaló.

“Las mujeres que estamos en un espacio de toma de decisiones no podemos simplemente decir, pues bajo la guardia y ya no lo quiero, o bajo la guardia y lo hago mal o no me comprometo; estamos obligadas a hacerlo bien, desafortunadamente, el sistema nos lo exige porque pareciera que al final si lo hacemos bien el reclamo sería inmediato”