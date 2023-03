Movimiento Ciudadano prevé ir sólo en elecciones de 2024 en Puebla

El dirigente en Puebla de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, indicó que su partido contempla competir en solitario en las elecciones del 2024 en el estado de Puebla, no obstante, esta decisión podría cambiar para finales de año, cuando se defina el próximo proceso.

En entrevista, el diputado local expuso que el mandato que tienen desde el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano es competir solos en los próximos comicios, sin embargo, expresó que esto no quiere decir que no se encuentren en pláticas con otras fuerzas políticas.

«En Movimiento Ciudadano estamos trabajando en un proyecto, y al final del año, cuando se tomen las definiciones, no sabemos qué pueda pasar. Hoy el mandato que tenemos es ir solos, mañana no sé, porque no depende de Fernando Morales esa decisión»

Fernando Morales Martínez

Dirigente en Puebla de Movimiento Ciudadano