Néstor Camarillo, en la mira por sus cuestionadas raíces indígenas

La delegación del Instituto Nacional Electoral (INE), la dirigencia estatal de Morena y el Congreso local anunciaron acciones para esclarecer los cuestionamientos contra las candidaturas federales de Néstor Camarillo Medina y Nadia Navarro Acevedo, quienes se autoadscribieron como indígenas.

Edgar Humberto Arias Alba, presidente de la Junta Local del INE, anunció que las postulaciones serán investigadas para determinar el cumplimiento de su registro.

En entrevista, precisó que restan 10 días para que sea revisada la documentación de ambos candidatos, quienes indicaron ser parte de la comunidad de El Molino en Zacapoaxtla.

El vocal Ejecutivo adelantó que habrá una investigación con las organizaciones indígenas, quienes deberán presentar un acta de reconocimiento de las candidaturas, en caso de respaldarlas.

Por su parte, la dirigencia estatal de Morena advirtió que presentará impugnaciones contra los priistas Camarillo Medina y Navarro Acevedo, pues denunció que «de manera tramposa» aseguraron su participación en el proceso interno.

Agustín Guerrero Castillo, secretario general del partido, puntualizó que presentarán una impugnación en caso de que ganen la elección, pues afirmó que están usurpando una identidad que no tienen

«Si llegara a darse el caso de que resultase electo por ser la primera fórmula del «Prian», seguramente va a haber una impugnación en el transcurso de los primeros cuatro días después de conocer ese resultado para que se le declare inelegible y no pueda tomar posesión en el Senado»

El presidente del Congreso de Puebla, Edgar Garmendia de los Santos, afirmó que los diputados podrían revisar la legislación actual en cuanto a postulación de candidaturas indígenas, luego de señalar que no hay requisitos estrictos para autoadscibirse como población originaria.

Edgar Garmendia indicó que el tema sería revisado durante la actual legislatura, para analizar medidas que impidan la usurpación de estos espacios a verdaderos representantes de las comunidades

Camarillo Medina, candidato de Puebla al Senado con la coalición Fuerza y Corazón por México, declaró al INE que es parte de una comunidad indígena en Zacapoaxtla, aunque es oriundo de Quecholac y reside en la capital poblana.

De igual forma, Nadia Navarro Acevedo es candidata plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Cámara Baja y se autoadscribió a la misma comunidad indígena que Camarillo.

Genoveva Huerta fue postulada como candidata indígena por Zapotitlán a la Cámara de Diputados, por representación proporcional con el Partido Acción Nacional (PAN), pese a que su residencia oficial es en Puebla.

En un comunicado, el candidato priista al Senado aseguró que pertenece a la comunidad indígena de Zacapoaxtla y tachó como «expresiones bajas y ruines» las críticas a su postulación.

Afirmó que en la comunidad de El Molino impartió pláticas sobre derechos humanos y pueblos indígenas, como lo reportó ante el INE para conseguir la autoadscripción.

«Nunca me sentiré avergonzado por ser parte de una comunidad que desde el primer día me abrió las puertas y me permitió conocer e involucrarme en su día a día. La lucha de nuestros hermanos indígenas nunca debe verse como botín político»

Néstor Camarillo

Virtual candidato priista al Senado