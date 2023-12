«No miramos atrás», responde Armenta a sañalamientos de Eduardo Rivera

El virtual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, desdeñó las advertencias del panista Eduardo Rivera Pérez, de que hay nerviosismo por su candidatura con la coalición opositora «Mejor Rumbo para Puebla».

Armenta Mier negó que la coalición de Morena y aliados sea arrogante o soberbia al desdeñar la candidatura del panista, pues asegura que mantienen el trabajo para defender la Cuarta Transformación en las urnas.

Reiteró que la prioridad del movimiento es la unidad, tras el proceso interno del partido en el cual fue designado coordinador de la Defensa de la 4T, luego de ganar una encuesta entre los aspirantes.

«Nosotros no somos gelatina para temblar, la verdad es que no, pero no quiero contestar, la verdad es que nosotros nos dedicamos a trabajar, no vemos hacia atrás, el retrovisor de nosotros nos sirve, necesitamos que se motive, de alguna forma lo tienen que hacer, no queremos ser arrogantes, no queremos tener soberbia, a nosotros lo que nos preocupa es la unidad»