Olivia Salomón recorre mercado de Izúcar y escucha a comerciante

La aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, Olivia Salomón Vibaldo, recorrió el municipio de Izúcar de Matamoros, para hablar con los comerciantes y las vecinas sobre política social y económica de la 4T.

La extitular de Economía local escuchó las inquietudes de los vendedores y reforzó las acciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que “nos vaya bien a todos”.

Lo anterior durante un recorrido por el Mercado Revolución, principal fuente de impulso económico de la zona.

“Los gobiernos de Morena sí podemos generar desarrollo económico y progreso social, pensando principalmente en los que menos tienen y que generando políticas públicas para todas y todos” Olivia Salomón Vibaldo

Olivia Salomón también platicó, por las calles, con los vecinos, sobre la importancia de que hoy una mujer encabece los trabajo de la Transformación a nivel nacional.

“Estoy cierta que la Doctora Claudia Sheinbaum continuará con la transformación que hoy encabeza el Presidente, con la revolución de las conciencias y la esperanza que nos une”

Respeto a los principios de Morena

Olivia Salomón indicó que es importante mantener los principios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es decir, no robar, no mentir, no traicionar, y ser servidores públicos que no se sirvan del poder público, sino que sirvan a la ciudadanía.

Recordó que el pasado 15 de septiembre renunció a la Secretaría de Economía para que no surgiera duda sobre el uso de recursos públicos para su promoción personal.

Finalmente, informó que este lunes 25 de septiembre formalizó su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Puebla.

Desde la Mixteca Poblana ¡un corrido para nuestro presidente, @lopezobrador_!



Les cuento que me encontré a Guillermo, quien con amor y respeto nos dio una bella muestra de su talento como compositor.

Sin duda, contigo aprendí que #TúYYoSomosPuebla.



¡Que vivan la… pic.twitter.com/TdEwdNN61F September 26, 2023

Fotos: Especial

