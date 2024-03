Partido Verde denuncia cambios en plantilla de José Chedraui

De último momento, Morena hizo cambios en la planilla del virtual candidato a la alcaldía de Puebla, José Chedraui Budib, denunció el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga.

En entrevista, advirtió que la lista difundida por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) morenista es diferente a la que firmaron los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues fue desplazado el líder municipal Ricardo Espinoza Chavero.

Natale Uranga anunció que buscará una reunión con la presidenta de Morena en Puebla, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, para aclarar dichos cambios.

«A mí me gustaría dejar muy claro y muy puntual, esa planilla que se publicó el Partido Verde no la firmó, el Partido Verde firmó e ingresó al Instituto una planilla que no es la misma que se publicó, vamos a buscar el Partido Verde un encuentro con las dirigencias para ver qué pasó»

Jaime Natale Uranga

Dirigente estatal del PVEM