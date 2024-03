Presidente invita a mujeres a realizar protesta pacífica en 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las mujeres que participarán en las manifestaciones del Día Internacional de las Mujeres para que protesten de manera pacífica y sin cubrirse el rostro con capuchas.

Durante conferencia de prensa en el 12 Batallón de Infantería de Morelia, Michoacán, el mandatario federal exhortó a las mujeres evitar el uso de violencia, como lanzar piedras o bombas, y a respetar a los elementos de seguridad que estén protegiendo bienes y sitios históricos.

«Aprovecho para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo porque en nuestro país no hay represión, señaló el presidente López Obrador.

«Se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación, de expresión como era antes. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la Catedral, el Palacio Nacional» enfatizo el mandatario mexicano.

El presidente también hizo un llamado a que las mujeres que asistan a la marcha a que no se cubran el rostro o usen capuchas, argumentando que en un país libre no debería ser necesario ocultarse. Subrayó que su recomendación no era una orden ni un mandato, sino una sugerencia respetuosa.

Foto: Agencia Enfoque

