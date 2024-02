Presidente rechaza acusaciones del New York Times sobre financiamiento ilícito

Durante conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó rotundamente las acusaciones vertidas por el diario The New York Times, sobre el presunto financiamiento ilícito del crimen organizado para su campaña de 2018.

La publicación elabora un reportaje de The New York Times que sugiere un presunto financiamiento ilícito del crimen organizado para la campaña presidencial de 2018, basado en una investigación oficial de instancias de gobierno estadounidenses.

El mandatario mexicano descalificó las acusaciones como calumnias y emplazó al gobierno de Estados Unidos a pronunciarse sobre la existencia de la indagatoria oficial de una de sus agencias.

El jefe del Ejecutivo Federal condenó lo que llamó la «prepotencia» del The New York Times y cuestionó la validez de las afirmaciones presentadas en el reportaje. En particular, desafió la falta de pruebas con respecto a supuestas reuniones con líderes del crimen organizado y la existencia de videos comprometedores.

Asimismo, el presidente López Obrador recordó una situación similar en 2006, en la cual una investigación sobre financiamiento del crimen organizado para su campaña estaba cancelada, según una asesora de la Casa Blanca.

Ante las preguntas del The New York Times sobre el posible impacto en las relaciones entre México y Estados Unidos, el presidente afirmó que, aunque es fundamental mantener buenas relaciones, por lo que no permitirá intervencionismo extranjero en asuntos internos.

Finalmente, López Obrador destacó la importancia de respetar la soberanía de los países y expresó su preocupación por posibles injerencias externas en la política interna mexicana.

