El propio New York Times sale a responderle a Paris: «Trabajamos para reportar la verdad e interrogar al poder, y lo seguiremos haciendo»

Este jueves, a través de la cuenta oficial de comunicaciones públicas del New York Times, y respondiendo directamente a los dichos del ministro Enrique Paris citado por T13, el medio le respondió al ministro con un tuit en español, señalando: “Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo”.

Recordemos que esta semana, el New York Times y el Washington Post criticaron duramente al Gobierno de Piñera y su campaña de vacunación contra el Covid-19, afirmando que el proceso «dio una falsa sensación de confianza» que trajo consigo un gran aumento de nuevos contagios del virus, lo cual ya está sobrecargando y colapsando el sistema de salud en Chile.

