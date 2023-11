La unidad se trabaja a diario: Alejandro Armenta

Alejandro Armenta, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la 4T, al reunirse con más de 7 mil morenistas en Atlixco, inició con la toma de protesta de los Comités Seccionales por región, a quienes recordó que la encomienda principal de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, es fortalecer y preservar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la Asamblea Informativa y Toma de Protesta de Comités Seccionales en Atlixco, acompañado de la dirigente estatal de Morena, Olga Romero y el secretario general, Andrés Villegas, Alejandro Armenta destacó que desde el 11 de noviembre en que fue electo como coordinador estatal “me he dedicado a platicar, pero especialmente a escuchar a las y los compañeros que participaron en la contienda, porque aquí hay respeto”.

Al respecto, Alejandro Armenta enumeró las tres tareas principales que deben cumplir con responsabilidad “la primera es sin duda la unidad, que hemos venido construyendo con respeto y dignidad, la segunda es precisamente la conformación de nuestros comités de Defensa de la Cuarta Transformación, mientras que la tercera es difundir los logros de nuestro presidente, su herencia, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Acompañado también de los diputados federales Mario Miguel Carrillo y Raymundo Atanacio Luna, reiteró que habrá una permanente defensa del trabajo que encabeza la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, tarea a la que “se suman nuestros aliados, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, por eso es importante tener claridad sobre las tres responsabilidades a cumplir, porque para lograrlo es preciso entender que la unidad requiere humildad, para llamar a quienes piensen distinto que nosotros, pero que compartan el proyecto que nos hereda el mejor presidente que hemos tenido en México en el último siglo, el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Durante su intervención, la dirigente estatal de Morena destacó que “la enorme tarea de conformar los comités tiene una razón muy importante, tantos años de malos gobiernos llevaron al pueblo mexicano a la desorganización, eso nos impidió en el pasado alcanzar los beneficios que todos merecen, sin embargo, llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos enseñó que sólo el pueblo organizado puede salvar al pueblo y que no es sólo para ganar una elección, sino para vivir mejor”.

