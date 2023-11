¡Vamos a continuar con la 4T, no habrá regresión!: Sheinbaum

La precandidata a la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que continuará el camino de la cuarta transformación, con más apoyos y una mejor alianza en favor de México.

En su gira por el estado de Chiapas, Sheinbaum Pardo garantizó que su gobierno será de «territorio», no de «escritorio», al precisar que continuará recorriendo el país como lo ha hecho hasta el momento.

Asimismo, la precandidata presidencial destacó los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración, al referir que nunca se detuvieron los apoyos a las comunidades, se realizaron obras importantes como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, y las pensiones para adultos mayores, estudiantes, madres, entre otras.

«Vamos por el camino correcto, vamos a continuar con la Cuarta Transformación, no va a haber regresiones, no por no haber nacido en Tabasco o Chiapas no vamos a apoyar a sus pueblos»

Claudia Sheinbaum Pardo

Precandidata a la Presidencia de la República