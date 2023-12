Recuento del sismo en Puebla: sólo daños materiales mínimos

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que no hay daños estructurales en ningún inmueble de la Mixteca ni del estado, tras un recorrido de supervisión por Chiautla de Tapia, que fue el epicentro del sismo registrado a las 14:03 horas de este jueves 7 de diciembre.

El mandatario reportó que no hay personas lesionadas, solamente daños materiales mínimos o menores.

Las escuelas de ese municipio no presentaron daños estructurales o registro de algún percance; las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar (Upcee) aplicaron los protocolos de seguridad dentro de los planteles educativos.

El gobernador pidió a los poblanos estar tranquilos tras el movimiento telúrico. Asimismo, acompañado por el alcalde Reyes Miranda Hernández, recordó que el sismo fue en el mismo punto en donde en septiembre de 2017.

El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reportó a través de redes sociales que el sismo fue percibido en 17 municipios de la entidad, como Puebla, San Pedro Cholula, Ajalpan, Atzitzintla, Quimixtlán y Esperanza.

El edil de Chiautla de Tapia destacó que la visita del gobernador da muestra de que Puebla tiene un gobierno presente, que se encuentra en cada región del estado.

Reyes Miranda informó que continuará la revisión de viviendas por parte del Ayuntamiento y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Terminando supervisión en la junta auxiliar de San Juan #Pilcaya donde fue el epicentro (el mismo de 2017). Gracias a Dios no hay daños personales y los daños materiales son mínimos. #sismo #puebla #ungobiernopresente pic.twitter.com/M6wNGvjZ3u

A través de un sondeo realizado por El Ciudadano México, se le preguntó a las y los poblanos sus impresiones sobre este sismo.

El joven Eduardo Flores comentó que el movimiento telúrico fue imperceptible para él, pues dijo que se encontraba en clases de la secundaria Octavio Paz de Bosques de San Sebastián cuando la alarma comenzó a sonar.

Declaró que inmediatamente fue evacuado junto con sus compañeros al patio de la escuela, donde mantuvo la calma, pues aseguró que este tipo de acontecimientos no le dan temor alguno.

«La verdad me siento tranquilo durante los sismos, no me da miedo ni nada»

Eduardo Flores

Joven